УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:58

В Екатеринбурге отмечается рост производства текстильной продукции, мебели и лекарств

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. В Екатеринбурге за девять месяцев 2022 года заметно выросли объемы отгрузки продукции предприятий, производящих текстильные изделия, автотранспортные средства, мебель и лекарства. Об этом рассказал глава города Алексей Орлов в ходе своего выступления на Координационном совете по промышленной политике.

«Опираясь на статистические данные, можно сказать, что промышленность Екатеринбурга достойно преодолевает санкционные трудности и перестраивается на новые «отечественные рельсы». Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Требуется консолидированное усилие как бизнеса и промышленности, так и всех уровней власти», — сказал Алексей Орлов.

Глава города отметил, что за девять месяцев промышленные предприятия Екатеринбурга отгрузили продукцию на общую сумму 512 млрд руб., что на 14,2% больше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Объем отгрузки в обрабатывающей промышленности вырос на 16,6 % и составил 408,6 млрд руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.12.2019 За 9 месяцев предприятия легкой промышленности Екатеринбурга отгрузили продукции на 2,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2019. За 9 месяцев 2019 года предприятиями легкой промышленности Екатеринбурга было отгружено ...

21.07.2016 Индекс промпроизводства в Екатеринбурге в январе-мае вырос на 40,3%

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2016. Индекс промышленного производства в Екатеринбурге в январе-мае 2016 года вырос на 40,3% ...

09.10.2014 В январе-августе 2014 года предприятия обрабатывающей промышленности Екатеринбурга отгрузили товаров собственного производства на сумму более 145 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2014. В январе-августе 2014 года предприятия обрабатывающей промышленности Екатеринбурга ...

19.01.2011 В 2010 году объем отгрузки продукции предприятий легкой промышленности Екатеринбурга вырос на 20%

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2011. Объем отгрузки продукции предприятий легкой промышленности Екатеринбурга за 2010 год ...

20.01.2010 В 2009 году объем отгрузки продукции предприятий легкой промышленности Екатеринбурга уменьшился на 6%

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2010. «В 2009 году объем отгрузки продукции предприятий легкой промышленности Екатеринбурга ...

Популярные новости
15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит03.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министров21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах02.11.2022Телефонные мошенники оформили на жителя Екатеринбурга кредит в 1,5 млн рублей с помощью украденных персональных данных03.11.2022Энергетики «Россети Урал» направили более 110 млн рублей на обновление электросетевой инфраструктуры в Свердловской области
Архив новостей
Ноябрь 2022 (677)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18