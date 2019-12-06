В Екатеринбурге отмечается рост производства текстильной продукции, мебели и лекарств

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. В Екатеринбурге за девять месяцев 2022 года заметно выросли объемы отгрузки продукции предприятий, производящих текстильные изделия, автотранспортные средства, мебель и лекарства. Об этом рассказал глава города Алексей Орлов в ходе своего выступления на Координационном совете по промышленной политике.
«Опираясь на статистические данные, можно сказать, что промышленность Екатеринбурга достойно преодолевает санкционные трудности и перестраивается на новые «отечественные рельсы». Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Требуется консолидированное усилие как бизнеса и промышленности, так и всех уровней власти», — сказал Алексей Орлов.
Глава города отметил, что за девять месяцев промышленные предприятия Екатеринбурга отгрузили продукцию на общую сумму 512 млрд руб., что на 14,2% больше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Объем отгрузки в обрабатывающей промышленности вырос на 16,6 % и составил 408,6 млрд руб.
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