В Екатеринбурге отмечается рост производства текстильной продукции, мебели и лекарств

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. В Екатеринбурге за девять месяцев 2022 года заметно выросли объемы отгрузки продукции предприятий, производящих текстильные изделия, автотранспортные средства, мебель и лекарства. Об этом рассказал глава города Алексей Орлов в ходе своего выступления на Координационном совете по промышленной политике.



«Опираясь на статистические данные, можно сказать, что промышленность Екатеринбурга достойно преодолевает санкционные трудности и перестраивается на новые «отечественные рельсы». Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Требуется консолидированное усилие как бизнеса и промышленности, так и всех уровней власти», — сказал Алексей Орлов.



Глава города отметил, что за девять месяцев промышленные предприятия Екатеринбурга отгрузили продукцию на общую сумму 512 млрд руб., что на 14,2% больше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Объем отгрузки в обрабатывающей промышленности вырос на 16,6 % и составил 408,6 млрд руб.