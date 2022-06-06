Жителя Челябинской области оштрафовали на 200 тыс. рублей за хранение незаконно добытых золотых самородков

УрБК, Челябинск, 29.11.2022. Жителя Челябинской области оштрафовали на 196 тыс. 087 руб. за незаконное хранение золотых самородков. Общий вес изъятого золота составил порядка 150 г, сообщает пресс-служба южноуральской прокуратуры.
Незаконное золото было обнаружено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области у жителя города Карталы. В отношении мужчины прокуратура возбудила административное дело в соответствии с частью 3 статьи 15.44 КоАП РФ «Перемещение (в том числе перевозка или пересылка) либо хранение незаконно добытых драгоценных металлов в любом виде, состоянии».
Размер штрафа был определен специалистами Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Уральскому федеральному округу: он составил 50% от стоимости изъятого у мужчины золота. Постановление правоохранительных органов об уплате штрафа вступило в законную силу.
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