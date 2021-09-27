Горняки шахты «Усковская» с начала года добыли 2 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. Горняки шахты «Усковская» Распадской угольной компании (РУК) с начала текущего года добыли 2 млн т угля. Знакового показателя достигла бригада Антона Рыбалченко на участке по добыче угля № 5, сообщает пресс-служба РУК.



С новым достижением работников поздравили руководители компании и коллеги. Символический камень с отметкой 2 млн т был вручен исполнительному директору по подземной добыче РУК Игорю Кириллову.





Фото предоставлено пресс-службой Распадской угольной компании



Своим достижением бригада Рыбалченко подтвердила звание одного из лучших коллективов Кузбасса, отработав квартал без травм и аварий. По итогам III квартала «Усковская» была признана лучшей шахтой по культуре безопасности среди предприятий подземного комплекса Распадской угольной компании.



Добычу горняки вели в лаве 48-06, которая была введена в эксплуатацию в апреле этого года. Промышленные запасы угля в ней составляют 2 млн 350 тыс. т. Отработку выемочного участка 48-06 планируется завершить в феврале 2023 года. После перемонтажа механизированного комплекса в апреле планируется ввести новую лаву 48-04.