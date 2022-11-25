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На благо гостей города

На благо гостей города Екатеринбург вошел в топ-10 самых популярных туристических направлений у россиян на новогодние каникулы. Такие данные опубликовал сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Власти Екатеринбурга, в свою очередь, активно готовятся к приему гостей в зимние праздники. Так, по распоряжению главы города Алексея Орлова в уральской столице уже начались работы по украшению мегаполиса. Новогодняя атрибутика появится в центральной части и на главных улицах районов города. Помимо этого, декорированы будут учреждения культуры, торговые центры, аллеи и парки. Алексей Орлов взял на личный контроль работу оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий.

Кроме того, 14 ноября на площади 1905 года строители начали возведение главного ледового городка. Зимний развлекательный комплекс будет посвящен 300-летию Екатеринбурга. Его строительство станет первым мероприятием в череде юбилейных проектов. Важными элементами в оформлении городка станут ледяные фигуры и модель крепости, символизирующей становление города, где было положено начало горнозаводской промышленности Урала.

В новогодние праздники в главном ледовом городке Екатеринбурга пройдет традиционный Международный конкурс ледовой скульптуры «Европа-Азия». В этом году соревнования ледовых скульпторов состоятся уже в 21-й раз. Информация о подрядчике, который будет отвечать за организацию и проведение мероприятия, станет известна после 30 ноября.

При этом следует отметить, что главные достопримечательности уральской столицы становятся более доступными для посещения. В течение 2022 года власти города активно проводили различные мероприятия для повышения туристической привлекательности Екатеринбурга. В том числе отремонтировали дороги, ведущие к различным достопримечательностям уральской столицы.

В период летних ремонтов было приведено в порядок дорожное покрытие на участке улицы Большакова, от Московской до 8 Марта: там расположены культурно-развлекательный комплекс «Уралец» и аллея Дворца спорта. В КРК уральский хоккейный клуб «Автомобилист» регулярно проводит домашние игры, которые собирают большое количество болельщиков, в том числе из других городов.

Поблизости от обновленного отрезка улицы Большакова находится Зеленая роща и Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь, где проходят различные церковные праздники, собирающие паломников со всей России.

Ремонтные работы были проведены и на улице Куйбышева — между улицами Московской и Белинского. Именно по этой дороге можно проехать к Екатеринбургскому государственному цирку, спортивному комплексу «Юность» и дендрологическому парку.

Отметим, что ремонт дорог, ведущих к туристическим объектам Екатеринбурга, проходил в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Также благодаря этому проекту были приведены в порядок дороги поблизости от туристических объектов по всей Свердловской области. Главной целью властей города и области было связать комфортными и безопасными путепроводами места, значимые для уральцев и гостей региона.

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