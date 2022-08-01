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«МегаФон» улучшил качество связи и интернета для 200 тыс. жителей Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. Специалисты «МегаФона» осенью улучшили качество связи и интернета для 200 тыс. жителей Свердловской области, сообщает пресс-служба компании.

Инженеры телекоммуникационной компании расширили покрытие в наиболее густонаселенных частях Екатеринбурга — Академическом, Уралмаше и Парковом. Осенью здесь поставили дополнительные базовые станции стандарта 4G. Это дало возможность уменьшить нагрузку на уже имеющихся объектах и позволило клиентам скачивать больше данных, сохраняя высокую скорость мобильного интернета.

Еще более стабильный сигнал ждет екатеринбургских автомобилистов в районе Объездной дороги на территории Базового переулка, Сибирского тракта и Комсомольской, а также жителей расположенных неподалеку домов и сотрудников близлежащих офисных зданий.

В программу инфраструктурных улучшений попали крупные города Свердловской области — Нижний Тагил, Березовский и Верхняя Пышма, а также поселок Верхняя Синячиха, жители которого осенью начали проявлять повышенную активность в интернете.

«Инструменты Big Data помогли нам определить список населенных пунктов и конкретных локаций в них, где требовалось расширение емкости сети. В этот перечень попали места, где мы зафиксировали наибольшее число абонентов, увеличение мобильной активности и существенный рост интернет-трафика. Мы оперативно расширили возможности сети, чтобы жители могли выходить в сеть на привычно высокой скорости. В целом же, с начала года мы улучшили качество услуг почти в 100 локациях Среднего Урала», — поделилась деталями инфраструктурных работ директор «МегаФона» в Свердловской области Инна Джур.

Ранее в Екатеринбурге телеком-инфраструктуру усовершенствовали в районе Московского тракта, Уктуса, Компрессорного, Птицефабрики и в центре города. Качество голоса и передачи данных также усилили в Богдановиче, Верхней Сысерти, Верхней Салде, Ивделе, Каменске-Уральском, Качканаре, Карпинске, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Полевском, Ревде, Серове, Сысерти и Талице.

Жители региона могут почувствовать новое качество услуг как на улице, так и в квартирах или частных домах. Мероприятия на сети были проведены в том числе в диапазоне 1800 Мгц, который хорошо проникает в закрытые помещения. Модернизация также расширила возможности голосовых звонков в 4G (VoLTE). Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук.

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