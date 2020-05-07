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В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге на 29 и 30 ноября

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. В Свердловской области 29 и 30 ноября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Они могут стать причиной образования смога. Соответствующее предупреждение размещено на сайте УГМС.

«С 20 часов 28 ноября до 20 часов 30 ноября на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 30 ноября», — говорится в сообщении.

Кроме того, 29 ноября в Свердловской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более.

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