«Гильдия ювелиров России» предупредила о возможном росте цен на украшения на 20%

УрБК, Москва, 29.11.2022. Стоимость ювелирных изделий в России может увеличиться на 20% из-за перехода отрасли на общую систему налогообложения в 2023 году. С таким предупреждением выступила «Гильдия ювелиров России».
«В процессе исследования была создана экономическая модель работы ювелирного магазина. Согласно этой модели, учитывая сегодняшние налоговые режимы и изменения, которые произойдут при переходе на ОСНО, вероятнее всего участники рынка будут вынуждены повысить цены на ювелирную продукцию на 20% (как минимум). Если, конечно, розничные магазины не позволят себе роскошь работать в убыток», — цитирует представителей организации «Прайм».
В то же время эксперты говорят, что при самом негативном сценарии произойдет снижение объемов кредитования со стороны коммерческих банков из-за ухудшения финансовых показателей деятельности. Вдобавок может возникнуть кризис неплатежей в связи с дефицитом оборотных средств.
В гильдии отмечают, что в ближайшие полгода региональная ювелирная розница откажется от приобретения новых коллекций и сосредоточится на распродаже старых остатков.
Уточним, что с 1 января 2023 года в РФ запрещается применять специальные налоговые режимы в ювелирной сфере.
УрБК, Москва, 07.12.2020. В России за январь-ноябрь 2020 года число покупок ювелирных изделий снизилось на 24% по ...30.06.2020 Золотые украшения в РФ к осени могут подорожать на 30%
УрБК, Москва, 30.06.2020. Золотые украшения в РФ к концу III квартала 2020 года могут подорожать на 30%. Об этом ...03.10.2019 Средний вес продаваемых в РФ золотых украшений за пять лет сократился на 74%
УрБК, Москва, 03.10.2019. Средняя масса ювелирных изделий из золота, которые продаются в России, в I квартале 2019 года ...09.11.2010 В Екатеринбурге начала работу Гильдия ювелиров Урала
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2010. Гильдия ювелиров Урала зарегистрирована в Екатеринбурге. На сегодняшний день в нее ...29.10.2010 Куратор по Уральскому федеральному округу ювелирной сети «Яшма-Золото» Алексей Лугинин: Спрос на ювелирные изделия снижается, и это закономерно
УрБК, Москва, 29.10.2010. «Цены на золото на мировом рынке напрямую влияют на розничные цены на ювелирную продукцию. ...