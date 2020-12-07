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«Гильдия ювелиров России» предупредила о возможном росте цен на украшения на 20%

УрБК, Москва, 29.11.2022. Стоимость ювелирных изделий в России может увеличиться на 20% из-за перехода отрасли на общую систему налогообложения в 2023 году. С таким предупреждением выступила «Гильдия ювелиров России».

«В процессе исследования была создана экономическая модель работы ювелирного магазина. Согласно этой модели, учитывая сегодняшние налоговые режимы и изменения, которые произойдут при переходе на ОСНО, вероятнее всего участники рынка будут вынуждены повысить цены на ювелирную продукцию на 20% (как минимум). Если, конечно, розничные магазины не позволят себе роскошь работать в убыток», — цитирует представителей организации «Прайм».

В то же время эксперты говорят, что при самом негативном сценарии произойдет снижение объемов кредитования со стороны коммерческих банков из-за ухудшения финансовых показателей деятельности. Вдобавок может возникнуть кризис неплатежей в связи с дефицитом оборотных средств.

В гильдии отмечают, что в ближайшие полгода региональная ювелирная розница откажется от приобретения новых коллекций и сосредоточится на распродаже старых остатков.

Уточним, что с 1 января 2023 года в РФ запрещается применять специальные налоговые режимы в ювелирной сфере.

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