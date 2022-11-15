Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 42 коп.

УрБК, Москва, 29.11.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 ноября 2022 года. Курс долл. США вырос на 27 коп., до 60,75 руб., евро — на 42 коп., до 63,3 руб.