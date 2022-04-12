Челябинская прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в трех медицинских организациях

УрБК, Челябинск, 28.11.2022. Сотрудники прокуратуры Курчатовского района Челябинска выявили нарушения трудового законодательства в работе трех медицинских организаций региона. Все нарушения касаются несоблюдения условий работы и оплаты труда медработников, сообщает пресс-служба прокуратуры Южного Урала.



Так, в ходе проверки было установлено, что четырем сотрудникам стоматологии ООО «ВитаСмайл» был установлен оклад ниже МРОТ. Кроме того, в трудовых договорах с тремя медработниками не был учтен районный коэффициент. Еще у шести человек отсутствовали указания об условиях труда на рабочем месте.



Нарушение в виде выплаты оклада ниже МРОТ также было выявлено в ходе проверки работы стоматологии ООО «Агат» в отношении одного специалиста.



В ООО «Зеро-Мед» не было выявлено специальной оценки труда работников. Кроме того, здесь отсутствовали локальные правовые акты, содержащие нормы и порядок ежегодной индексации.



По результатам проверок в отношении руководителей медицинских организаций прокуратурой были возбуждены административные дела в соответствии с частями 1 и 6 статьи 5.27 КоАП РФ, частью 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ, а также внесены представления об устранении нарушений трудового законодательства. В результате принятых мер нарушения были устранены, виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.