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Сегодня, 18:00

Более 40% свердловчан не получают премии на работе

41% опрошенных свердловчан заявил, что не получают премий на работе, говорится в исследовании платформы hh.ru.

30% трудоустроенных граждан получают премии ежемесячно, 13% — периодически, 8% — раз в квартал, еще 8% — раз в год.

36% сотрудников получают премию в размере от 31 до 50% от оклада, 22% — от 11 до 30%, 8% работников — 10% от оклада. 6% участников опроса указали, что премия находится в диапазоне от 71 до 100% от оклада. Еще 6% получают более 100% от оклада. 22% респондентов отметили отсутствие четкого установленного размера премии.

Согласно результатам исследования, в течение последнего года размер премий не изменился у 50% работников региона, уменьшился у 28%, увеличился у 8%.
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