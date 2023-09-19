Более 40% свердловчан не получают премии на работе

В Свердловской области 40% жителей никогда не получает премии на работе. В целом по стране — 43%, говорится в ...19.09.2023 На Среднем Урале 40% жителей никогда не получает премии на работе
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. В Свердловской области 40% жителей никогда не получает премии на работе. В целом по ...06.08.2020 Свердловский губернатор увеличил размер оклада госслужащих в 2020 году
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об индексации размера ...17.01.2019 В 2018 году у 30% жителей Свердловской области снизилась заработная плата
В 2018 году зарплата выросла у 26% жителей Свердловской области, а у 30%, наоборот, сократилась. Как сообщает ...17.01.2019 В 2018 году у 30% жителей Свердловской области снизилась заработная плата
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2019. В 2018 году зарплата выросла у 26% жителей Свердловской области, а у 30%, наоборот, ...