Более 40% свердловчан не получают премии на работе

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2025. 41% опрошенных свердловчан заявил, что не получают премий на работе, говорится в исследовании платформы hh.ru.



30% трудоустроенных граждан получают премии ежемесячно, 13% — периодически, 8% — раз в квартал, еще 8% — раз в год.



36% сотрудников получают премию в размере от 31% до 50% от оклада, 22% — от 11% до 30%, 8% работников — 10% от оклада. 6% участников опроса указали, что премия находится в диапазоне от 71% до 100% от оклада. Еще 6% получают более 100% от оклада. 22% респондентов отметили отсутствие четко установленного размера премии.



Согласно результатам исследования, в течение последнего года размер премий не изменился у 50% работников региона, уменьшился у 28%, увеличился у 8%.