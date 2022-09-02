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«МегаФон»: Интерес россиян к распродажам в «черную пятницу» вырос в 3,3 раза

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. Мобильный трафик в крупнейших маркетплейсах и онлайн-магазинах во время распродаж «черной пятницы» в 2022 году превысил прошлогодний уровень в 3,3 раза. Число покупателей за аналогичный период выросло в три раза, сообщает пресс-служба уральского филиала «МегаФона».

Добавим, что мобильный трафик в «черную пятницу» на 10% опередил результаты Дня шопинга 11 ноября.

Рейтинг самых популярных товаров возглавили одежда и обувь — ими интересовалась треть покупателей. На втором месте оказались книги — 27%, далее следуют ювелирные украшения — 21%. Мужчины больше интересовались техникой и электроникой, а женщины — одеждой и обувью.

В интернет-магазине «МегаФона» также зафиксирован высокий интерес покупателей к акции: общее количество заказов увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Более 50% всех покупок составили смартфоны, 18% — аксессуары, 7% — беспроводные наушники.

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