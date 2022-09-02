«МегаФон»: Интерес россиян к распродажам в «черную пятницу» вырос в 3,3 раза

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Мобильный трафик пользователей из Свердловской области при посещении образовательных ...

«МегаФон»: Интерес свердловчан к посещению образовательных ресурсов за год вырос на 68%

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2021. Во время «Всемирного дня шопинга» с 11 по 12 ноября 2021 года мобильный трафик ...

Свердловские абоненты «МегаФона» в 1,6 раза чаще посещали онлайн-магазины во «Всемирный день шопинга»

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2021. Абоненты «Мегафона» все чаще предпочитают совершать покупки в интернет-магазине и ...

Абоненты «МегаФона» в Екатеринбурге стали тратить в два раза больше денег на интернет-покупки

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2020. Во II квартале число 4G-устройств в сети «МегаФона» увеличилось на 14,5% и составило 35 ...

Во II квартале число 4G-устройств в сети «МегаФона» увеличилось на 14,5%

За год число покупателей в интернете одежды и обуви к школе выросло в 2,5 раза

УрБК, Москва, 30.08.2017. Количество покупателей в интернете детской одежды и обуви к новому школьному сезону в 2017 ...