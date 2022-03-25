УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:16

На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышли 347 рабочих и 149 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. В прошедшие выходные власти Екатеринбурга привлекли к уборке города от снега 902 рабочих и 757 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба администрации города.

Всего было вывезено более 20 тыс. 197 т снега. Для обработки дорожного полотна применили 214 т противогололедных материалов и фракционного песка.

Планируется, что днем 28 ноября коммунальные службы продолжат функционировать в усиленном режиме. Так, на улицы города выйдут 347 рабочих и 149 единиц спецтехники, в том числе 25 КДМ, 39 тракторов, пять снегоуборщиков, 48 самосвалов.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.03.2022 Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега и грязи вышли 379 рабочих и 180 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга от снега и накопившегося за зиму мусора будет ...

04.03.2022 В Екатеринбурге на очистку улиц от снега и мусора сегодня выйдут 370 дорожных рабочих и 158 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2022. В Екатеринбурге сотрудники коммунальных служб продолжают уборку улиц от снега и мусора ...

01.03.2022 Сегодня в уборке улиц Екатеринбурга от снега задействовали 357 рабочих и 162 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2022. Сегодня, 1 марта, на уборку улиц Екатеринбурга от снега вышли 357 рабочих и 162 единицы ...

24.02.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга от снега выйдут 366 рабочих и 204 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2022. Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга от снега и снежной массы будут выведены 366 ...

04.02.2022 Днем 4 февраля на уборку улиц Екатеринбурга выйдут 308 рабочих и 170 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2022. Из-за продолжающихся снегопадов уборка улиц Екатеринбурга от снега и грязи ...

Популярные новости
15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит03.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министров21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах02.11.2022Телефонные мошенники оформили на жителя Екатеринбурга кредит в 1,5 млн рублей с помощью украденных персональных данных03.11.2022Энергетики «Россети Урал» направили более 110 млн рублей на обновление электросетевой инфраструктуры в Свердловской области
Архив новостей
Ноябрь 2022 (644)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18