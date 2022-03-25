На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышли 347 рабочих и 149 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга от снега и накопившегося за зиму мусора будет ...

Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега и грязи вышли 379 рабочих и 180 единиц спецтехники

В Екатеринбурге на очистку улиц от снега и мусора сегодня выйдут 370 дорожных рабочих и 158 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2022. В Екатеринбурге сотрудники коммунальных служб продолжают уборку улиц от снега и мусора ...