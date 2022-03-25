На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышли 347 рабочих и 149 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. В прошедшие выходные власти Екатеринбурга привлекли к уборке города от снега 902 рабочих и 757 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба администрации города.
Всего было вывезено более 20 тыс. 197 т снега. Для обработки дорожного полотна применили 214 т противогололедных материалов и фракционного песка.
Планируется, что днем 28 ноября коммунальные службы продолжат функционировать в усиленном режиме. Так, на улицы города выйдут 347 рабочих и 149 единиц спецтехники, в том числе 25 КДМ, 39 тракторов, пять снегоуборщиков, 48 самосвалов.
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга от снега и накопившегося за зиму мусора будет ...04.03.2022 В Екатеринбурге на очистку улиц от снега и мусора сегодня выйдут 370 дорожных рабочих и 158 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2022. В Екатеринбурге сотрудники коммунальных служб продолжают уборку улиц от снега и мусора ...01.03.2022 Сегодня в уборке улиц Екатеринбурга от снега задействовали 357 рабочих и 162 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2022. Сегодня, 1 марта, на уборку улиц Екатеринбурга от снега вышли 357 рабочих и 162 единицы ...24.02.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга от снега выйдут 366 рабочих и 204 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 24.02.2022. Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга от снега и снежной массы будут выведены 366 ...04.02.2022 Днем 4 февраля на уборку улиц Екатеринбурга выйдут 308 рабочих и 170 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2022. Из-за продолжающихся снегопадов уборка улиц Екатеринбурга от снега и грязи ...