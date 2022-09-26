В Екатеринбурге отдадут под реновацию промзону у Мусульманского кладбища

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. Промышленная площадка у Мусульманского кладбища в Екатеринбурге будет отдана под реновацию. Об этом говорится в постановлении о комплексном развитии территории нежилой застройки, опубликованном на сайте администрации города.



Реновация затронет улицу Черкасскую на площади 13,5 тыс. кв. м. Там будут снесены автомастерская, автоцентр и нежилые здания.



«Предельный срок подготовки документации по планировке территории в целях реализации решения составляет 6 месяцев с даты заключения договора», — говорится в документе.



Предельный срок реализации решения составляет пять лет с даты заключения договора.