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Вчера, 13:38

В Екатеринбурге отдадут под реновацию промзону у Мусульманского кладбища

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. Промышленная площадка у Мусульманского кладбища в Екатеринбурге будет отдана под реновацию. Об этом говорится в постановлении о комплексном развитии территории нежилой застройки, опубликованном на сайте администрации города.

Реновация затронет улицу Черкасскую на площади 13,5 тыс. кв. м. Там будут снесены автомастерская, автоцентр и нежилые здания.

«Предельный срок подготовки документации по планировке территории в целях реализации решения составляет 6 месяцев с даты заключения договора», — говорится в документе.

Предельный срок реализации решения составляет пять лет с даты заключения договора.

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