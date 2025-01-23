Застройщики преобразят промзону на Уралмаше

Рендеры предоставлены «Группой Голос»

В Екатеринбурге в северо-восточной части бывшей территории Уралмашзавода началось строительство нового жилого комплекса комфорт-класса. Данный проект, который получил название «Голос Заря», был представлен весной 2024 года двумя девелоперами: «Группой Голос» (Челябинск) и «Гринвич Недвижимость» (входит в холдинг «Малышева 73»).Участок под застройку расположен на пересечении улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов. Общая площадь строительства составит 4,52 га. Проект включает в себя возведение 135 тыс. кв. м жилья и 5,6 тыс. кв. м коммерческих помещений. Жилой комплекс будет состоять из 12 многоэтажных монолитно-каркасных секций. Возведение комплекса планируется в три этапа, завершение первого из которых намечено на IV квартал 2027 года. Первыми будут завершены два жилых корпуса на 472 квартиры. Площадь квартир составит от 28 до 112 кв. м.Жилой комплекс будет оборудован подземным паркингом и открытой гостевой парковкой на 730 и 109 мест соответственно. Также для обеспечения комфорта жителей предусматривается строительство детской площадки со скалодромом и шахматными столами, летнего кинотеатра, спортивных зон и внутриквартальных пространств. Перед сдачей в квартирах будет проведена качественная чистовая отделка и установлены натяжные потолки в коридорах и санузлах. Безопасность будет обеспечиваться системой круглосуточного видеонаблюдения. Кроме того, для жильцов будет создана собственная управляющая компания с мобильным приложением, позволяющим с удобством решать жилищно-коммунальные вопросы.Восточную часть промплощадки намерен обустроить другой крупный застройщик. Таким образом, вся локация, включающая в себя не используемые Уралмашзаводом площади, получит мощный толчок в своем развитии.Отметим, что данный проект является первым для «Группы Голос» в Екатеринбурге.Ранее девелопер работал на территории Южного Урала. Его история насчитывает более 30-ти лет. За это время в портфеле застройщика появились более 1 млн кв. м жилья как комфорт, так и бизнес-класса, а также коммерческих построек.«Мы верим, что нам есть что дать рынку Екатеринбурга — безусловно, более конкурентному, чем челябинский. Во-первых, у нас достаточно сильный продукт. Мы входим в тройку лидеров рейтинга застройщиков РФ по потребительским качествам жилья (рейтинг ЕРЗ). Кроме того, у нас очень сильная сервисная компания, в этом году она признана лучшей УК многоквартирными домами в стране (премия Urban). Далее в наших планах — наращивать количество проектов в уральской столице. И по мере их реализации мы рассчитываем стать заметным игроком на рынке города», — заявил генеральный директор компании Сергей Пахомов.Второй партнер проекта — «Гринвич Недвижимость» — является частью холдинга «Общество Малышева 73». За почти 30-летний срок компанией было реализовано более 60 проектов жилой и коммерческой застройки, а также благоустроено более 33 га общественных территорий, включая парки и набережные.Для данного девелопера это не первый совместный проект, ранее компании уже приходилось работать с другими крупными застройщиками.«Мы рады приветствовать «Группу Голос» в Екатеринбурге и официальный старт, которого давно ждали — хорошее начало года. Этот проект редевелопмента значим с точки зрения перспектив всей крупной территории, которая будет полностью переосмыслена за несколько лет. И тогда Екатеринбург увидит не спальный район, а полноценную точку роста — масштабное перерождение всей локации. Там будет создана новая среда обитания, придут проекты урбанистов, инвестиции в диджиталицацию, безопасность и комфорт, возможности для малого и среднего бизнеса», — сказал директор по развитию «Общества Малышева 73» Михаил Губин.