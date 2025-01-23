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23.01.2025

На бывшей территории Уралмашзавода стартовало строительство жилого комплекса «Голос Заря»

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. На бывшей территории Уралмашзавода стартовало строительство жилого комплекса «Голос Заря». Речь идет об участке площадью 4,52 га на пересечении ул. Машиностроителей и проспекта Космонавтов в Екатеринбурге. Проект реализуют «Группа Голос» и «Гринвич Недвижимость» (входит в девелоперский дивизион «Общества Малышева 73»).

На бывшей территории Уралмашзавода стартовало строительство жилого комплекса «Голос Заря»

«Всего «Голос Заря» включает возведение 135 тыс. м кв. жилья и 5,6 тыс. м кв. коммерческих помещений. В жилом комплексе будет 12 многоэтажных монолитно-каркасных секций. Комплекс будет возведен в три очереди, сдача первой запланирована на IV квартал 2027 года. На этом этапе возведут два корпуса на 472 квартиры (площадью от 28 до 112 кв. м)», — говорится в сообщении «Общества Малышева 73».

Крытый подземный паркинг рассчитан на 730 мест. Помимо этого, появится открытая гостевая парковка на 109 мест. Проектом предусмотрено создание внутриквартальных пространств, зон для занятий спортом, летнего кинотеатра, детской площадки со скалодромом и шахматными столами под открытым небом. Все квартиры будут сдаваться с качественной чистовой отделкой, натяжными потолками в коридорах и санузлах. Для повышения уровня комфорта жителей предусмотрена круглосуточная система видеонаблюдения, а также создание собственной управляющей компании с удобным мобильным приложением.

На бывшей территории Уралмашзавода стартовало строительство жилого комплекса «Голос Заря»

Для «Группы Голос» это первый проект в Екатеринбурге, «Гринвич Недвижимость» продолжает развивать свою бизнес-модель. В 2024 году холдинг объявил, что работает как fee-девелопер в двух форматах: участвуя как инвестор в квартальной застройке совместно с партнерами, либо включаясь в качестве мастер-девелопера в крупные проекты и формируя, таким образом, портфель недвижимости во всех проектах, где задействовал свои ресурсы.

Рендеры предоставлены «Группой Голос»
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