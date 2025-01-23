На бывшей территории Уралмашзавода стартовало строительство жилого комплекса «Голос Заря»

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2024. В новом жилом микрорайоне «Южная Ботаника» в Екатеринбурге к 2030 году появится семь ...17.04.2014 Компания «Синара-Девелопмент» сообщает о начале продаж второй очереди ЖК бизнес-класса «КрыловЪ»
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2014. Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) сообщает о старте продаж второй ...29.08.2013 ОАО «Синара-Девелопмент» начало строительство жилого комплекса в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2013. ОАО «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) приступает к застройке нового жилого ...05.06.2013 Суд оштрафовал «Голос» на 300 тысяч рублей по закону об иностранных агентах
Региональная общественная организация «Голос» вслед за основной одноименной ассоциацией признана иностранным агентом и ...25.04.2013 Ассоциацию «Голос» оштрафовали на 300 тысяч рублей
Ассоциация некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей „ГОЛОС“» оштрафована на триста тысяч рублей. ...