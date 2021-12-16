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Вчера, 12:00

Объем строящегося жилья в Екатеринбурге продолжает обновлять исторические максимумы

Число нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга к концу октября выросло до 37,6 тыс. единиц. Показатель продолжает обновлять исторические максимумы, рассказал УрБК начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.

По его словам, резкий рост объема предложения связан с инертностью рынка жилья.

«В ноябре 2022 года процесс пополнения рынка продолжился. Все это выглядит не очень логично — продажи падают, а девелоперы продолжают наращивать предложение. Но ситуация не уникальна и объясняется очень высокой инертностью рынка. Часто, когда спрос растет, девелоперы не успевают насыщать рынок, но увеличивают инвестиции в новые проекты. В итоге они поступают на рынок, когда ажиотаж спал, а рыночный фон кардинально поменялся», — заявил М. Хорьков.

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