Свердловская прокуратура взяла на контроль уголовное дело о гибели горнорабочего на шахте

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. Сотрудники прокуратуры города Североуральска взяли на контроль уголовное дело о гибели рабочего на шахте «Черемуховская-Глубокая» (принадлежит ООО СУБР, «Русал»). По предварительным данным, несчастный случай произошел из-за обрушения кровли штрека, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Горнорабочий очистного забоя пятого разряда, житель города Североуральска, погиб 25 ноября 2022 года. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».