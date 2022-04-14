Свердловская прокуратура взяла на контроль уголовное дело о гибели горнорабочего на шахте

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. Сотрудники прокуратуры города Североуральска взяли на контроль уголовное дело о гибели рабочего на шахте «Черемуховская-Глубокая» (принадлежит ООО СУБР, «Русал»). По предварительным данным, несчастный случай произошел из-за обрушения кровли штрека, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Горнорабочий очистного забоя пятого разряда, житель города Североуральска, погиб 25 ноября 2022 года. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».
УрБК, Челябинск, 14.04.2022. Следственный комитет Российской Федерации по Челябинской области возбудил уголовное дело ...09.03.2022 Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на шахте УГМК в Краснотурьинске
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2022. По факту гибели рабочего на шахте «Северопесчанская», принадлежащей АО «Богословское ...13.01.2021 СК возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудницы екатеринбургского «Водоканала»
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели сотрудницы ...22.08.2019 Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на шахте ОК «РУСАЛ» в Североуральске
Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на шахте «Ново-Кальинская» АО «СУБР» (входит в состав ОК ...04.07.2017 По факту гибели сотрудницы Серовского завода ферросплавов возбуждено уголовное дело
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. Возбуждено уголовное дело по факту гибели сотрудницы АО «Серовский завод ферросплавов» ...