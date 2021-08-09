В Свердловской области на среднюю зарплату можно купить 823 литра дизельного топлива

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. На среднюю месячную зарплату в Свердловской области можно приобрести 823 литра дизельного топлива. По этому показателю Средний Урал занимает 24 место среди всех регионов РФ. Соответствующий рейтинг опубликовало РИА «Новости».



В октябре литр дизельного топлива в Свердловской области стоил 55,52 руб. С начала года его цена выросла на 4,1%.



Первое место в рейтинге занимает Москва (1 тыс. 891 л), следом идут Чукотский автономный округ (1 тыс. 823 л) и Ямало-Ненецкий автономный округ (1 тыс. 739 л). Последние места заняли Ингушетия (534 л), Алтайский край (551 л), Кабардино-Балкария (559 л).