В Свердловской области на среднюю зарплату можно купить 823 литра дизельного топлива

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. На среднюю месячную зарплату в Свердловской области можно приобрести 823 литра дизельного топлива. По этому показателю Средний Урал занимает 24 место среди всех регионов РФ. Соответствующий рейтинг опубликовало РИА «Новости».
В октябре литр дизельного топлива в Свердловской области стоил 55,52 руб. С начала года его цена выросла на 4,1%.
Первое место в рейтинге занимает Москва (1 тыс. 891 л), следом идут Чукотский автономный округ (1 тыс. 823 л) и Ямало-Ненецкий автономный округ (1 тыс. 739 л). Последние места заняли Ингушетия (534 л), Алтайский край (551 л), Кабардино-Балкария (559 л).
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