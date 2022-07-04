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Среднесписочная численность трудоустроенных работников в Свердловской области за год сократилась на 2,6%

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций Свердловской области в сентябре 2022 года сократилась на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 1 млн 400 тыс. 561 человек. Об этом сообщает Свердловскстат.

Больше всего показатель сократился в сегментах «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (минус 18,3%), «деятельность финансовая и страховая» (минус 6,4%), «сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство» (минус 6%), «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (минус 5,9%), «деятельность в области информации и связи» (минус 3,2%), «транспортировка и хранение» (минус 3,1%).

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