Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за месяц снизилась на 26%

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. На 1 ноября 2022 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Среднего Урала составила 20 млн 785 тыс. руб. Это примерно на 26% меньше показателя предыдущего месяца этого года (28,3 млн руб.), сообщает Свердловскстат.



В настоящее время просроченные долги по зарплате имеются перед 526 жителями Среднего Урала.