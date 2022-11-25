Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за месяц снизилась на 26%

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. На 1 ноября 2022 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Среднего Урала составила 20 млн 785 тыс. руб. Это примерно на 26% меньше показателя предыдущего месяца этого года (28,3 млн руб.), сообщает Свердловскстат.
В настоящее время просроченные долги по зарплате имеются перед 526 жителями Среднего Урала.
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. На 1 октября 2022 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...22.09.2022 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 25,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. На 1 сентября 2022 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...28.06.2022 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 27,7 млн рублей
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УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. На 1 апреля 2022 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...01.03.2022 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 26,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2022. На 1 февраля 2022 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...