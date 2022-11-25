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25.11.2022

ММК получил премию «Приоритет-2022» за осуществление экологической программы

УрБК, Магнитогорск, 25.11.2022. ПАО «ММК» стало победителем VIII Национальной премии в области промышленных и цифровых передовых технологий «Приоритет-2022». Представители комбината получили награду в номинации «ESG-практики» за реализацию экологической программы и управление климатическими рисками. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Эксперты отметили проекты ММК по вводу в работу новых систем газоочистки кислородно-конвертерного и электросталеплавильного производств, а также комплекс мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ, в том числе систему мониторинга выбросов с применением метода машинного зрения.

Для Группы ММК осуществление экологических программ является приоритетом, поскольку оказывает влияние на безопасность и комфорт окружающей среды, что сказывается на жизни и здоровье людей. Также компания внедряет передовые практики по сокращению выбросов, тем самым поддерживая мировые тенденции предотвращения климатических изменений. Уточняется, что стратегия ММК уже позволила снизить загрязнение атмосферы Магнитогорска с очень высокого уровня до повышенного. В планах компании — к 2025 году добиться индекса загрязнения атмосферы ниже 5-го уровня, чтобы Магнитогорск мог получить статус «Чистый город».

Напомним, что ПАО «ММК» является постоянным участником конкурса «Приоритет». В 2021 году в номинации «Металлургия» отметили проект реконструкции стана 2 тыс. 500 горячей прокатки. Вдобавок ранее компанию награждали за выполнение стратегии цифровизации, строительство аглофабрики 5, освоение полимерного проката SteelArt, развитие мощностей по производству высококачественного оцинкованного проката, а также за разработку и производство высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG.

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