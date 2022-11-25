В УрФО за период с марта по сентябрь банки реструктурировали 69 тыс. кредитов граждан на 29 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. За период с марта по сентябрь 2022 года в Уральском федеральном округе (УрФО) банковские учреждения произвели реструктуризацию 69 тыс. кредитов граждан на сумму 29 млрд руб. Об этом сегодня в ходе встречи с полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым рассказал глава Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.



Основной темой встречи стала текущая ситуация на финансовом рынке Уральского федерального округа, сообщает пресс-служба полпреда президента в УрФО.



Рустэм Марданов также сообщил, что портфель кредитов юридических лиц за год вырос на 15% и достиг отметки в 4,2 трлн руб. Кредитование малого и среднего бизнеса увеличилось на 24% — до 567 млрд руб. При этом, несмотря на антироссийские санкции, объемы новых кредитов бизнесу не уменьшились, в том числе благодаря льготным государственным программам.



«В сегменте розничного кредитования, в частности ипотеки, в начале года на фоне повышения ключевой ставки наблюдалось охлаждение спроса. С понижением ставок объем кредитования начал восстанавливаться. За 10 месяцев этого года банки выдали в регионах УрФО ипотечных кредитов на 354 млрд руб.», — добавил Рустэм Марданов.



Жители УрФО активно вкладывают средства в покупку жилья и в новостройках. На сегодняшний день на эскроу-счетах размещено 254 млрд руб. Их высокая наполняемость позволяет застройщикам получать в банках недорогие кредиты. Средняя ставка по договорам проектного финансирования в УрФО сейчас составляет 4,7%.



Рустэм Марданов рассказал также о мерах поддержки, реализуемых в условиях санкций через финансовый сектор. Помимо реструктуризации кредитов физических лиц, за период с марта по сентябрь банки реструктурировали 6,8 тыс. кредитов на 60 млрд руб. для предприятий малого и среднего бизнеса.