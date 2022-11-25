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25.11.2022

Специалисты «МегаФона» предупредили жителей Урала об участившихся мошеннических рассылках в мессенджерах

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. С начала ноября в Свердловской области мошенники все активнее используют мессенджеры для распространения вредоносных ссылок. Об этом сообщает пресс-служба компании «МегаФон».

Так, по словам специалистов, не рекомендуется открывать сообщения, отправленные с незнакомых номеров. Как правило, если открыть файл с текстовыми файлами, анимацией и перейти по ссылке, то можно занести на устройство вредоносную программу. Подобные сообщения лучше сразу удалять.

Также, по словам старшего эксперта по расследованию фрод-инцидентов «МегаФона» Бориса Лопатина, сотрудники оператора связи фиксируют жалобы на распространение фишинговых ссылок.

«Мошенники присылают сообщение со ссылкой, перейдя по которой вы якобы сможете что-то выиграть, например, iPhone. Нужно всего лишь ответить на несколько примитивных вопросов. Для получения приза вас попросят поделиться ссылкой на эту акцию со списком контактов. В действительности ссылка будет вести на фейковое онлайн-казино или псевдо-ресурсы для инвестиций. То есть мошенники под предлогом различных викторин побуждают пользователей распространять ссылки на фишинговые сайты», — отметил он.

Борис Лопатин также уточнил, что в большинстве случаев такие сообщения приходят от знакомых и родственников, поэтому могут не вызвать подозрения. На фишинговых ресурсах разные сценарии, но в любом случае злоумышленники под предлогом получения «выигрышей» и «дивидендов» побуждают пользователей перевести деньги, ввести конфиденциальную информацию или сообщить данные банковской карты. Подобные тексты советуют отмечать как спам.

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