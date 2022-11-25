Свердловский Роспотребнадзор в январе-сентябре забраковал 0,2 тонны проверенной рыбной продукции

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за девять месяцев 2022 года проверило 6,4 т рыбной продукции. Из них 0,2 т было забраковано.



Как сообщает пресс-служба ведомства, за январь-сентябрь 2022 года специалисты регионального Управления Роспотребнадзора проверили качество рыбной продукции на 196 объектах, нарушения установлены на 28 из них (14,3%).



Основными причинами забраковки рыбной продукции стали несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству и нарушения правил маркировки.



В результате надзорных мероприятий составлено 26 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов — более 0,5 млн руб.