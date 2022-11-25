В Екатеринбурге у местного жителя арестовали автомобиль за долг по налогам на сумму более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании налоговой задолженности в размере 1 млн 040 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.



По данным ведомства, мужчина владел семью земельными участками в пределах уральской столицы и пригорода, притом не оплачивал земельный налог.



В дальнейшем были арестованы расчетные счета должника, а также введено ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации. На момент возбуждения исполнительного производства в собственности должника был только автомобиль Toyota RAV4. На него было обращено взыскание судебного пристава.



Машину нашли на стоянке по месту жительства виновного, который конфискации не препятствовал. Транспортное средство эвакуировали и передали на ответственное хранение специализированной организации с последующей оценкой и реализацией.