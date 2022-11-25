На дорогах Среднего Урала в ликвидации последствий снегопада задействовали 357 снегоуборочных машин

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. На уборке дорог Свердловской области от последствий снегопада было задействовано 357 единиц спецтехники. Специалисты израсходовали 240 т песка и почти 10 тыс. т песко-соляной смеси для ликвидации гололеда, сообщает департамент информационной политики региона.



Контроль работы подрядных организаций по расчистке региональных дорог от снега осуществляется сотрудниками управления автодорог. Также в отслеживании хода работ, дорожной ситуации и метеоусловий помогают 50 автоматических постов дорожного контроля, оборудованных метеодатчиками и видеокамерами.



Специалисты управления автомобильных дорог Среднего Урала сообщили, что с 24 по 25 ноября в регионе выпало около 110 мм осадков. В настоящее время 205 единиц снегоуборочной техники продолжают работать на региональной сети автодорог до полного устранения последствий снегопадов.