В Екатеринбурге в 14 раз вырос спрос на покупку автосервисов и автомастерских

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2022. В Екатеринбурге с сентября по октябрь спрос на услуги автосервисов вырос на 50% по ...

В Екатеринбурге спрос на услуги автосервисов с сентября по октябрь вырос на 50%

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге (число запрошенных контактов ...

Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге в III квартале вырос на 21%

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. В Свердловской области спрос на услугу аренды автомобиля летом 2022 года вырос на ...

На Среднем Урале спрос на аренду автомобиля летом вырос на 10,6%

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2022. Спрос на свадебные услуги в Екатеринбурге вырос в среднем на 29% за последний месяц. Об ...

В Екатеринбурге спрос на свадебные услуги за последний месяц вырос на 29%

В Екатеринбурге спрос на покупку машино-мест на вторичном рынке в 2021 году вырос на 41%

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2022. В Екатеринбурге в 2021 году спрос на покупку машино-мест на вторичном рынке вырос на ...