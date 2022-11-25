УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
25.11.2022

В Екатеринбурге в 14 раз вырос спрос на покупку автосервисов и автомастерских

УрБК, Москва, 25.11.2022. С начала 2022 года в России в пять раз вырос спрос на покупку автосервисов и автомастерских. Самые высокие темпы роста наблюдаются в Краснодаре (в 17 раз), Екатеринбурге (в 14 раз), Казани, Перми, Саратове и Красноярске (в 10 раз). Предложение подобных объектов в среднем выросло вдвое, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных «Авито».

Спрос на услуги ремонта растет, а на работу с поставляемыми параллельным импортом запчастями нет формальных ограничений. Благодаря этому покупка готового бизнеса по обслуживанию машин может быстро окупаться, считают в «Авито».

В «Автостате» отмечают, что владельцы гарантийных автомобилей стали реже обращаться к официальным дилерами и чаще — на станции технического обслуживания. В «Автодоме Алтуфьево» считают, что официальные дилеры, продающие автомобили — российские и китайские, будут иметь рост потока клиентов. Ушедшие же из РФ бренды потеряют активность.

В «Абсолют Страховании» добавили, что часто специализированные сервисы могут предложить клиенту более широкие возможности для ремонта автомобиля, использовать аналоговые или б/у запчасти. Это позволяет уменьшить срок ремонта по сравнению с официальными дилерами.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.11.2022 В Екатеринбурге спрос на услуги автосервисов с сентября по октябрь вырос на 50%

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2022. В Екатеринбурге с сентября по октябрь спрос на услуги автосервисов вырос на 50% по ...

11.10.2022 Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге в III квартале вырос на 21%

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге (число запрошенных контактов ...

30.08.2022 На Среднем Урале спрос на аренду автомобиля летом вырос на 10,6%

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. В Свердловской области спрос на услугу аренды автомобиля летом 2022 года вырос на ...

13.05.2022 В Екатеринбурге спрос на свадебные услуги за последний месяц вырос на 29%

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2022. Спрос на свадебные услуги в Екатеринбурге вырос в среднем на 29% за последний месяц. Об ...

01.03.2022 В Екатеринбурге спрос на покупку машино-мест на вторичном рынке в 2021 году вырос на 41%

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2022. В Екатеринбурге в 2021 году спрос на покупку машино-мест на вторичном рынке вырос на ...

Популярные новости
15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит03.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министров21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах02.11.2022Телефонные мошенники оформили на жителя Екатеринбурга кредит в 1,5 млн рублей с помощью украденных персональных данных03.11.2022Энергетики «Россети Урал» направили более 110 млн рублей на обновление электросетевой инфраструктуры в Свердловской области
Архив новостей
Ноябрь 2022 (624)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18