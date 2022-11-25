В Екатеринбурге в 14 раз вырос спрос на покупку автосервисов и автомастерских

УрБК, Москва, 25.11.2022. С начала 2022 года в России в пять раз вырос спрос на покупку автосервисов и автомастерских. Самые высокие темпы роста наблюдаются в Краснодаре (в 17 раз), Екатеринбурге (в 14 раз), Казани, Перми, Саратове и Красноярске (в 10 раз). Предложение подобных объектов в среднем выросло вдвое, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных «Авито».
Спрос на услуги ремонта растет, а на работу с поставляемыми параллельным импортом запчастями нет формальных ограничений. Благодаря этому покупка готового бизнеса по обслуживанию машин может быстро окупаться, считают в «Авито».
В «Автостате» отмечают, что владельцы гарантийных автомобилей стали реже обращаться к официальным дилерами и чаще — на станции технического обслуживания. В «Автодоме Алтуфьево» считают, что официальные дилеры, продающие автомобили — российские и китайские, будут иметь рост потока клиентов. Ушедшие же из РФ бренды потеряют активность.
В «Абсолют Страховании» добавили, что часто специализированные сервисы могут предложить клиенту более широкие возможности для ремонта автомобиля, использовать аналоговые или б/у запчасти. Это позволяет уменьшить срок ремонта по сравнению с официальными дилерами.
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