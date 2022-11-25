Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 1,11%

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 14 по 21 ноября 2022 года выросли на 0,07% и составили 60,82 руб. за литр.



Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,18%, до 46,8 руб. Бензин АИ-95 также вырос в цене — на 0,15%, до 50,43 руб.



Стоимость дизельного топлива за указанный период увеличилась на 1,11%, до 57,49 руб.