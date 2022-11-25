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25.11.2022

Официальный курс доллара США снизился на 11 коп., евро вырос на 49 коп.

УрБК, Москва, 25.11.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 ноября 2022 года. Курс долл. США снизился на 11,77 коп., до 60,38 руб., евро вырос на 49,64 коп., до 62,78 руб.

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