На социальную газификацию трех муниципалитетов Среднего Урала дополнительно выделили 300 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» направило еще 300 млн руб. на подведение сетей газоснабжения до границ земельных участков домов Верхней Пышмы, Белоярского района и Малышевского городского округа. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, для Свердловской области финансирование на 2022-2025 годы было открыто в размере порядка 16 млрд руб.



«На получение займов от Единого оператора газификации подано заявок на почти на 5,5 млрд руб. для реализации программы социальной газификации в 61 муниципалитете. Уже одобрено выделение почти 1,5 млрд руб. Кроме того, на реализацию программы догазификации направлено из областного и местных бюджетов почти 500 млн руб. и около 850 млн руб. средств шести газораспределительных организаций», — сообщил он.



Отметим, что по решению губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области уже действуют меры поддержки уральцев в рамках реализации программы социальной газификации. Принят закон о расширении категорий граждан, которым частично возместят затраты на подключение к сетям газоснабжения, но не более 70 тыс. руб. Однако данное положение направлено на сельских врачей и учителей. Также закреплена возможность использования областного материнского капитала для подведения газопроводов.



По итогам проекта догазификации к 2030 году к 90% жилых домов Свердловской области должно быть подведено голубое топливо.