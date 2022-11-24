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24.11.2022

В УрФО в более 50% случаев причиной возникновения лесных пожаров стал человеческий фактор

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. В Уральском федеральном округе (УрФО) в каждом втором случае лесные пожары происходили по вине человека — это 1 тыс. 290, или 51% возгораний. Также в числе негативных факторов — сухая погода и грозы. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий.

По его словам, в течение этого года возникло 2 тыс. 524 лесных пожара на площади чуть более 600 тыс. га. В сравнении с прошлым сезоном их количество сократилось почти в два раза. Так, в 2021 году было 4 тыс. 300 возгораний на площади 353 тыс. га.

«Основные антирейтинги в этом году: Курганская область — в мае, ХМАО — в августе. Они вошли в топ-5 регионов по стране: Курган на втором месте, ХМАО — на третьем. В то же время три уральских региона значительно улучшили свои позиции — Свердловская, Челябинская и Тюменская области. В Свердловской области пожары сократились в четыре раза, в Тюмени и Челябинске уменьшение площадей лесных пожаров достигло 12 раз», — отметил Сергей Куплевацкий.

По его словам, в 2022 году Челябинская область стала лидером по оперативному тушению возгораний в лесах. Так, в течение первых суток там потушили все возникшие в тот же день 352 пожара.

«Ущерб, причиненный лесам, в этом году достиг 4,3 млрд руб., что немногим выше значений прошлого года. Однако основная часть данной суммы приходится на затраты, связанные с тушением, а остальная — потеря древесины на корню и гибель молодняков. В том числе учитываются затраты на последующее восстановление деревьев», — добавил Сергей Куплевацкий.

Уточняется, что максимальный объем ущерба в ХМАО — 2,5 млрд руб., а минимальный в Свердловской области — 97 млн руб.

За нарушение правил пожарной безопасности привлекли к ответственности 1,5 тыс. граждан. Сумма выплаченных штрафов равняется 17 млн руб.

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