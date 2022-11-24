Коммунальные службы Екатеринбурга перешли на усиленный режим работы из-за снегопада

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. Коммунальные службы Екатеринбурга вышли на работу в усиленном режиме. Причиной этому стал снегопад: предположительно, 24 ноября выпадет до 5 мм осадков, сообщает пресс-служба администрации города.
«В дневное время по дорогам и тротуарам пустят дополнительную технику от каждого ДЭУ. Также на подметание в центральных частях города выехали комбинированные дорожные машины в сопровождении нарядов ГИБДД — для большей оперативности перед ними пустят «зеленую волну». Наибольшее внимание уделят главным магистралям города, где ходит общественный транспорт, а также территориям при социальной инфраструктуре», — рассказал заместитель председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Павел Зыков.
Он добавил, что по ночам службы благоустройства применяют все имеющиеся ресурсы для очистки города. Районные администрации привлекут подрядчиков для помощи коммунальщикам в уборке.
Уточним, что за прошедшие сутки на полигоны было вывезено более 4,8 тыс. т снега. Использовано почти 133 т противогололедных материалов и 56 т фракционного песка. На улицах трудились 459 дорожных рабочих и 355 единиц техники.
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