«Атомстройкомплекс» получил награду Союза архитекторов России за ЖК «Северное сияние» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. «Атомстройкомплекс» удостоился диплома Союза архитекторов России на национальном фестивале «Зодчество-2022». Награда присуждена в номинации «Многоквартирные жилые здания» за построенный компанией ЖК «Северное сияние» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба застройщика.



Жилкомплекс стал одним из наиболее масштабных проектов по развитию застроенных территорий в портфолио девелопера. С 2012 года компания планомерно расселяет ветхие и аварийные двухэтажные дома в районе метро «Уралмаш» и возводит на их месте современные жилые кварталы, формируя комфортную городскую среду. Сейчас расселено 23 многоквартирных дома общей площадью 13,5 тыс. кв. м.







Архитектурой новой очереди занимался проектный институт «Атомстройкомплекса» в сотрудничестве с бюро «Гордеев-Демидов». Специалисты сохранили в проекте исторический ритм застройки Уралмаша, для которой характерна объемная и богатая архитектура, а также продолжили новый масштаб высотности, заданный предыдущими очередями «Северного сияния». Объект удалось вписать в историческую среду за счет активной пластики фасада и нерядовых архитектурных элементов.







«На улицу Кировоградскую выходит 10-этажный дом. Две высотные башни сдвинуты вглубь квартала, одну отличают строгие прямоугольные формы, вторую — плавный скругленный силуэт. Перед круглой башней сформирована площадь, от которой вдоль 10-этажного дома продолжается крытая пешеходная галерея, в ней размещены магазины и предприятия сферы услуг. Квартальная застройка позволила выделить парадный фасад, общественное пространство, а также сформировать тихий закрытый двор», — рассказала директор по проектированию «Атомстройкомплекса» Екатерина Спирина.







ЖК «Северное сияние» является бестселлером компании «Атомстройкомплекс». Как отмечают специалисты отдела продаж застройщика, большую часть покупателей составляют жители микрорайона Уралмаш, которые заинтересованы в улучшении качества жилья, но намерены остаться жить в любимом районе. В проекте представлен широкий выбор эффективных планировок — с мастер-спальнями, кухнями-гостиными, а также двухуровневые квартиры, из которых открывается отличный вид на город и парк «Уралмаш».



Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»