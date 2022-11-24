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24.11.2022

«Атомстройкомплекс» получил награду Союза архитекторов России за ЖК «Северное сияние» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. «Атомстройкомплекс» удостоился диплома Союза архитекторов России на национальном фестивале «Зодчество-2022». Награда присуждена в номинации «Многоквартирные жилые здания» за построенный компанией ЖК «Северное сияние» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба застройщика.

Жилкомплекс стал одним из наиболее масштабных проектов по развитию застроенных территорий в портфолио девелопера. С 2012 года компания планомерно расселяет ветхие и аварийные двухэтажные дома в районе метро «Уралмаш» и возводит на их месте современные жилые кварталы, формируя комфортную городскую среду. Сейчас расселено 23 многоквартирных дома общей площадью 13,5 тыс. кв. м.

«Атомстройкомплекс» получил награду Союза архитекторов России за ЖК «Северное сияние» в Екатеринбурге

Архитектурой новой очереди занимался проектный институт «Атомстройкомплекса» в сотрудничестве с бюро «Гордеев-Демидов». Специалисты сохранили в проекте исторический ритм застройки Уралмаша, для которой характерна объемная и богатая архитектура, а также продолжили новый масштаб высотности, заданный предыдущими очередями «Северного сияния». Объект удалось вписать в историческую среду за счет активной пластики фасада и нерядовых архитектурных элементов.

«Атомстройкомплекс» получил награду Союза архитекторов России за ЖК «Северное сияние» в Екатеринбурге

«На улицу Кировоградскую выходит 10-этажный дом. Две высотные башни сдвинуты вглубь квартала, одну отличают строгие прямоугольные формы, вторую — плавный скругленный силуэт. Перед круглой башней сформирована площадь, от которой вдоль 10-этажного дома продолжается крытая пешеходная галерея, в ней размещены магазины и предприятия сферы услуг. Квартальная застройка позволила выделить парадный фасад, общественное пространство, а также сформировать тихий закрытый двор», — рассказала директор по проектированию «Атомстройкомплекса» Екатерина Спирина.

«Атомстройкомплекс» получил награду Союза архитекторов России за ЖК «Северное сияние» в Екатеринбурге

ЖК «Северное сияние» является бестселлером компании «Атомстройкомплекс». Как отмечают специалисты отдела продаж застройщика, большую часть покупателей составляют жители микрорайона Уралмаш, которые заинтересованы в улучшении качества жилья, но намерены остаться жить в любимом районе. В проекте представлен широкий выбор эффективных планировок — с мастер-спальнями, кухнями-гостиными, а также двухуровневые квартиры, из которых открывается отличный вид на город и парк «Уралмаш».

Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»

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