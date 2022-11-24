«Атомстройкомплекс» получил награду Союза архитекторов России за ЖК «Северное сияние» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. «Атомстройкомплекс» удостоился диплома Союза архитекторов России на национальном фестивале «Зодчество-2022». Награда присуждена в номинации «Многоквартирные жилые здания» за построенный компанией ЖК «Северное сияние» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба застройщика.
Жилкомплекс стал одним из наиболее масштабных проектов по развитию застроенных территорий в портфолио девелопера. С 2012 года компания планомерно расселяет ветхие и аварийные двухэтажные дома в районе метро «Уралмаш» и возводит на их месте современные жилые кварталы, формируя комфортную городскую среду. Сейчас расселено 23 многоквартирных дома общей площадью 13,5 тыс. кв. м.
Архитектурой новой очереди занимался проектный институт «Атомстройкомплекса» в сотрудничестве с бюро «Гордеев-Демидов». Специалисты сохранили в проекте исторический ритм застройки Уралмаша, для которой характерна объемная и богатая архитектура, а также продолжили новый масштаб высотности, заданный предыдущими очередями «Северного сияния». Объект удалось вписать в историческую среду за счет активной пластики фасада и нерядовых архитектурных элементов.
«На улицу Кировоградскую выходит 10-этажный дом. Две высотные башни сдвинуты вглубь квартала, одну отличают строгие прямоугольные формы, вторую — плавный скругленный силуэт. Перед круглой башней сформирована площадь, от которой вдоль 10-этажного дома продолжается крытая пешеходная галерея, в ней размещены магазины и предприятия сферы услуг. Квартальная застройка позволила выделить парадный фасад, общественное пространство, а также сформировать тихий закрытый двор», — рассказала директор по проектированию «Атомстройкомплекса» Екатерина Спирина.
ЖК «Северное сияние» является бестселлером компании «Атомстройкомплекс». Как отмечают специалисты отдела продаж застройщика, большую часть покупателей составляют жители микрорайона Уралмаш, которые заинтересованы в улучшении качества жилья, но намерены остаться жить в любимом районе. В проекте представлен широкий выбор эффективных планировок — с мастер-спальнями, кухнями-гостиными, а также двухуровневые квартиры, из которых открывается отличный вид на город и парк «Уралмаш».
Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2022. В Екатеринбурге продолжается голосование по выбору объектов благоустройства, которое ...14.03.2022 ЖК «Северное сияние» «Атомстройкомплекса» получил престижную градостроительную премию
УРБК, Екатеринбург, 14.03.2022. ЖК «Северное сияние» компании «Атомстройкомплекс», расположенный на Уралмаше в ...22.10.2021 «Атомстройкомплекс» реновирует частный сектор в Екатеринбурге
Компания анонсировала строительство в районе Южного автовокзала ЖК «Нескучный сад» ...21.04.2021 В Екатеринбурге начали сносить бараки для строительства новой очереди ЖK «Северное сияние»
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. В Екатеринбурге начали сносить ветхие бараки для строительства новой очереди жилого ...30.03.2021 «Атомстройкомплекс» расселит шесть ветхих домов в Екатеринбурге для строительства новой очереди ЖК «Северное сияние»
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Компания «Атомстройкомплекс» расселит шесть ветхих домов в Екатеринбурге для ...