Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области за месяц снизился на 0,3%

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области в октябре составил 65 тыс. 099 руб. Это на 0,3% меньше уровня предыдущего месяца (65 тыс. 285 руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 16-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по размеру лимитов по кредитным картам за указанный период оказалась Москва (103,3 тыс. руб.), на второй — Санкт-Петербург (86,6 тыс. руб.), на третьей — Московская область (86,5 тыс. руб.), на четвертой — ХМАО (83,5 тыс. руб.). Замыкает топ-5 Приморский край (76,7 тыс. руб.).



В целом по стране средний размер лимитов по кредитным картам в октябре составил 69,7 тыс. руб., что на 1,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (70,5 тыс. руб.).



Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в сентябре-октябре средние лимиты по кредитным картам немного снизились. На фоне общей неопределенности как банки, так и сами граждане, по его словам, не стремятся к дальнейшему наращиванию обязательств и стараются сокращать долговую нагрузку.