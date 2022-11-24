Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» с начала года подключили к электросетям более 2 тыс. новых объектов

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» с начала 2022 года выполнили обязательства по 2 тыс. 183 договорам технологического подключения к электросетям компании. Мощность новых присоединений составила 102 МВт, объем инвестиций — 871 млн руб., сообщает пресс-служба компании.



Стабильное электроснабжение получили социальные объекты столицы Урала, такие как образовательные центры нового образца на Широкой Речке и в пос. Изоплит Кировского района, лаборатория медицинских изделий Росздравнадзора.



Также в 2022 году энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» планируют наладить электроэнергию в 10 учебных заведениях города. Так, в их число войдут две общеобразовательные школы, детский сад и спортшкола в Железнодорожном районе, дошкольное учреждение и спортивная школа в Орджоникидзевском районе, а также гимназия в районе Автовокзала.



На сегодняшний день в рамках инвестиционной программы реализованы мероприятия для подключения 50 объектов суммарной мощностью 37 МВт. Среди них жилые комплексы «Мичуринский» (вторая очередь), «Цветной бульвар», «Огни Исети», Veer Park.



Отмечается, что для электропитания многоквартирных домов осуществляют модернизацию оборудования центров питания, строят и реконструируют распределительные сети. Работы по технологическому присоединению проводятся по второй категории надежности.



Планируется, что в текущем году «Россети Урал» — «Екатеринбург» обеспечат электроэнергией более 3 тыс. объектов разной категории.