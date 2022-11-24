Жителя Каменска-Уральского осудили за мошенничество под видом заключения договоров лизинга на сумму более 4,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. В Каменске-Уральском местному жителю Синарский районный суд вынес приговор по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, мужчина нанес ущерб лизинговой компании на сумму более 4,6 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Так, в 2016 году осужденный, являясь руководителем ООО «Мета-регион», заключил договоры лизинга со сторонней организацией. Согласно их условиям, мужчина приобрел в собственность своей компании три автомобиля марки Toyota. Однако в дальнейшем присвоил данные транспортные средства, не намереваясь выплачивать деньги за них лизингодателю.
Злоумышленник был признан виновным в совершении преступления в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ему назначено наказание в виде 2 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
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