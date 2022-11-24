Официальный курс доллара США снизился на 15 коп., евро вырос на 10 коп.

УрБК, Москва, 24.11.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 ноября 2022 года. Курс долл. США снизился на 15,23 коп., до 60,50 руб., евро вырос на 10,76 коп., до 62,28 руб.
УрБК, Москва, 22.11.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 ноября 2022 года. Курс долл. ...11.11.2022 Официальный курс доллара США снизился на 1 руб. и 2 коп., евро вырос на 53 коп.
УрБК, Москва, 11.11.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 ноября 2022 года. Курс долл. ...08.11.2022 Официальный курс доллара США снизился на 86 коп., евро вырос на 29 коп.
УрБК, Москва, 08.11.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 ноября 2022 года. Курс долл. ...03.11.2022 Официальный курс доллара США вырос на 19 коп., евро снизился на 4 коп.
УрБК, Москва, 03.11.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 ноября 2022 года. Курс долл. ...01.11.2022 Официальный курс доллара США вырос на 8 коп., евро снизился на 1 коп.
УрБК, Москва, 01.11.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 ноября 2022 года. Курс долл. ...