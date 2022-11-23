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23.11.2022

Власти Екатеринбурга проверили качество уборки от снега и наледи городских улиц и дорог

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов в ходе объезда проверил качество уборки городских дорог и улиц от снега и наледи. Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, за несколько дней в уральской столице выпало 155% месячной нормы осадков.

Алексей Бубнов отметил, что сотрудники коммунальных служб работают на улицах города в круглосуточном режиме.

«Работники трудятся круглосуточно, благодаря чему по городу уже можно передвигаться беспрепятственно. Конечно, есть и замечания — именно для выявления недостатков мы и совершаем эти объезды. Где-то необходимо очистить от снега знаки, где-то — убрать снег с обочин или наледь. Первоочередная задача — очистка дорог, где ходит общественный транспорт. Это центральные магистрали города, и от них зависят как просто комфорт, так и безопасность екатеринбуржцев. Внимание уделяется также уборке тротуаров и менее крупных улиц», — отметил замглавы города.

Все выявленные в рамках объезда замечания были направлены в соответствующие ДЭУ для исправления.

За прошедшие сутки коммунальщики вывезли на полигоны более 5,2 тыс. т снега и израсходовали 34 т противогололедных материалов, а также около 62 т фракционного песка. На улицах города работало 458 дорожных рабочих и 338 единиц техники.

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