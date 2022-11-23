В рамках проекта «Чистый воздух» на ЕВРАЗ НТМК запустили ключевой экологический объект

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. На ЕВРАЗ НТМК состоялся перевод коксохимического производства (КХП) на закрытый цикл конечного охлаждения коксового газа с использованием теплообменников закрытого типа. Нововведение даст возможность снизить специфические выбросы на 56%. В запуске участвовало руководство ЕВРАЗа, Минприроды РФ, проекта «Чистый воздух» и Свердловской области, сообщает пресс-служба предприятия.
В экологический проект было вложено 2,1 млрд руб., а его реализация потребовала 2,5 года. Объект удалось ввести в эксплуатацию на два года раньше срока.
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Раньше технологическая вода после охлаждения коксового газа попадала в градирню открытого типа. Теперь она станет охлаждаться в герметичном оборудовании, без контакта с атмосферным воздухом. После очистки коксовый газ будет возвращаться для дальнейшего использования в производстве и топливной системе комбината. Это позволит снизить выбросы на 176 т в год, уменьшить потери при улавливании бензола на 7 кг/тыс. м3.
«Основные источники выбросов в Нижнем Тагиле — это промышленные объекты, автотранспорт и частный сектор. Наша цель — уже через три года снизить совокупный объем загрязняющих выбросов на 30,4 тысячи тонн в год. Для этого мы переводим частные дома на газовое отопление, реконструируем котельные, заменяем общественные автобусы на экологически чистые трамваи. Но, безусловно, основной вклад в снижение выбросов вносят предприятия», — прокомментировал глава Минприроды Александр Козлов.
Губернатор Евгений Куйвашев добавил, что произошедшее событие — важный шаг в повышении эффективности и безопасности производства. Это позволило приблизиться к поставленной президентом РФ цели добиться кардинального улучшения экологии в крупнейшем промышленном центре региона.
«Суммарный эффект снижения выбросов в атмосферу составил 7,5 тыс. тонн, а объем наших инвестиций в проекты «Чистого воздуха» в Нижнем Тагиле превысил 4,4 млрд рублей. Компания не останавливается на достигнутом. Мы включили в комплексный план города три новых проекта, направленных на снижение еще 6,5 тыс. тонн выбросов до 2026 года, в том числе специфических выбросов коксохимического производства. ЕВРАЗ намерен выделить на эти мероприятия около 4,5 млрд рублей», — сказал президент ЕВРАЗа Алексей Иванов.
Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов добавил, что предприятие фокусируется на экологической модернизации коксохимического производства, реагируя прежде всего на пожелания горожан.
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