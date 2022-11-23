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23.11.2022

Господдержка позволила свердловским предпринимателям привлечь в банках почти 11 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. С начала 2022 года Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) предоставил малому и среднему бизнесу 978 поручительств по банковским кредитам на общую сумму 4,425 млрд руб. Благодаря этому предпринимателям удалось получить в банках финансирование на 10,88 млрд руб., сообщает департамент информационной политики региона.

Финансовая поддержка проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«2022 год для нас рекордный по финансовой поддержке. Месяц назад мы перешагнули 9 млрд руб., привлеченных бизнесом при помощи фонда, а сегодня говорим уже о почти 11 млрд. Поручительства СОФПП облегчают доступ бизнеса к финансовым ресурсам, если у предпринимателей нет достаточного обеспечения, а также позволяют не обременять активы», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Уточним, что по итогам 2021 года фонд обеспечил местному бизнесу 326 поручительств на 2 млрд 628 млн руб. Таким образом удалось привлечь 8 млрд 485 млн руб.

Отметим, что в августе 2022 года губернатор Евгений Куйвашев подчеркивал, что развитие малого и среднего бизнеса — стратегический для экономики региона вопрос. Он призвал активно вовлекать малый бизнес в импортозамещение, построение новых логистических цепочек и оказывать поддержку в приоритетном порядке.

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