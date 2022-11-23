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23.11.2022

В Свердловской области ожидаются сильный снег и гололедица на дорогах

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. В Свердловской области 24 ноября ожидаются сильный снег и гололедица на дорогах. Соответствующее предупреждение размещено на сайте регионального ГУ МЧС России.

В условиях непогоды население просят соблюдать меры безопасности. Следует не оставлять открытыми окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Водителям напоминают о важности соблюдения скоростного режима и дистанции, а также рекомендуют избегать резких маневров.

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