УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
23.11.2022

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о планах подготовки к празднованию 300-летия города

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. Глава города в специальном выпуске информационной программы «Екатеринбург. Алексей Орлов», вышедшей в эфир на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24», рассказал об итогах VI Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия 2.0» и планах подготовки к 300-летию города. Выпуск телепрограммы приурочен к историческому дню рождения уральской столицы, который отмечался 18 ноября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, Алексей Орлов отметил, что, как и в прошлые годы, в мероприятиях форума приняли участие руководители российских муниципалитетов и профильных структурных подразделений администраций городов, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, науки, общественности, а также иностранные эксперты.

«Форум ежегодно собирает на своей площадке ведущих экспертов в сфере планирования и городского хозяйства. Присутствовало более 2,5 тыс. гостей, 350 экспертов со всей России и дружественных нам государств. Считаем, что форум состоялся, он был очень полезным», — заявил глава Екатеринбурга.

Также спикер рассказал о планах благоустройства общественных пространств и строительстве крупных инфраструктурных объектов к предстоящему 300-летию Екатеринбурга.

«Ключевая задача — завершить все основные инфраструктурные проекты, которые у нас запланированы. Их очень ждут горожане. В течение всего года традиционные мероприятия, новые инициативы будем проводить под знаком празднования 300-летия Екатеринбурга», — сказал глава города.

Он также подчеркнул, что все мероприятия будут проводиться ради улучшения качества жизни горожан, и именно екатеринбуржцы будут оценивать работу городских властей.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.11.2022 В Екатеринбурге завершается подготовка к форуму «Города России 2030»

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел итоговое заседание организационного комитета ...

03.10.2022 Форум «Города России 2030» пройдет на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал распоряжение о проведении VI Общероссийского ...

23.09.2022 В Екатеринбурге стартовала подготовка к форуму «Города России: 2030»

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. В Екатеринбурге стартовала подготовка к VI Общероссийскому форуму стратегического ...

20.09.2022 В Екатеринбурге 16-17 ноября в очном формате пройдет VI Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия»

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. В уральской столице 16-17 ноября на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоится VI ...

19.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о повышенной готовности городских служб к работе в ночь после празднования Дня города

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем личном Telegram-канале рассказал о том, какие ...

Популярные новости
15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит03.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министров21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах02.11.2022Телефонные мошенники оформили на жителя Екатеринбурга кредит в 1,5 млн рублей с помощью украденных персональных данных03.11.2022Энергетики «Россети Урал» направили более 110 млн рублей на обновление электросетевой инфраструктуры в Свердловской области
Архив новостей
Ноябрь 2022 (624)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18