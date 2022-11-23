Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о планах подготовки к празднованию 300-летия города

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. Глава города в специальном выпуске информационной программы «Екатеринбург. Алексей Орлов», вышедшей в эфир на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24», рассказал об итогах VI Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия 2.0» и планах подготовки к 300-летию города. Выпуск телепрограммы приурочен к историческому дню рождения уральской столицы, который отмечался 18 ноября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Так, Алексей Орлов отметил, что, как и в прошлые годы, в мероприятиях форума приняли участие руководители российских муниципалитетов и профильных структурных подразделений администраций городов, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, науки, общественности, а также иностранные эксперты.
«Форум ежегодно собирает на своей площадке ведущих экспертов в сфере планирования и городского хозяйства. Присутствовало более 2,5 тыс. гостей, 350 экспертов со всей России и дружественных нам государств. Считаем, что форум состоялся, он был очень полезным», — заявил глава Екатеринбурга.
Также спикер рассказал о планах благоустройства общественных пространств и строительстве крупных инфраструктурных объектов к предстоящему 300-летию Екатеринбурга.
«Ключевая задача — завершить все основные инфраструктурные проекты, которые у нас запланированы. Их очень ждут горожане. В течение всего года традиционные мероприятия, новые инициативы будем проводить под знаком празднования 300-летия Екатеринбурга», — сказал глава города.
Он также подчеркнул, что все мероприятия будут проводиться ради улучшения качества жизни горожан, и именно екатеринбуржцы будут оценивать работу городских властей.
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел итоговое заседание организационного комитета ...03.10.2022 Форум «Города России 2030» пройдет на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал распоряжение о проведении VI Общероссийского ...23.09.2022 В Екатеринбурге стартовала подготовка к форуму «Города России: 2030»
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. В Екатеринбурге стартовала подготовка к VI Общероссийскому форуму стратегического ...20.09.2022 В Екатеринбурге 16-17 ноября в очном формате пройдет VI Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия»
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. В уральской столице 16-17 ноября на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоится VI ...19.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о повышенной готовности городских служб к работе в ночь после празднования Дня города
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем личном Telegram-канале рассказал о том, какие ...