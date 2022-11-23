Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о планах подготовки к празднованию 300-летия города

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. Глава города в специальном выпуске информационной программы «Екатеринбург. Алексей Орлов», вышедшей в эфир на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24», рассказал об итогах VI Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия 2.0» и планах подготовки к 300-летию города. Выпуск телепрограммы приурочен к историческому дню рождения уральской столицы, который отмечался 18 ноября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Так, Алексей Орлов отметил, что, как и в прошлые годы, в мероприятиях форума приняли участие руководители российских муниципалитетов и профильных структурных подразделений администраций городов, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, науки, общественности, а также иностранные эксперты.



«Форум ежегодно собирает на своей площадке ведущих экспертов в сфере планирования и городского хозяйства. Присутствовало более 2,5 тыс. гостей, 350 экспертов со всей России и дружественных нам государств. Считаем, что форум состоялся, он был очень полезным», — заявил глава Екатеринбурга.



Также спикер рассказал о планах благоустройства общественных пространств и строительстве крупных инфраструктурных объектов к предстоящему 300-летию Екатеринбурга.



«Ключевая задача — завершить все основные инфраструктурные проекты, которые у нас запланированы. Их очень ждут горожане. В течение всего года традиционные мероприятия, новые инициативы будем проводить под знаком празднования 300-летия Екатеринбурга», — сказал глава города.



Он также подчеркнул, что все мероприятия будут проводиться ради улучшения качества жизни горожан, и именно екатеринбуржцы будут оценивать работу городских властей.