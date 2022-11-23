УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
23.11.2022

Малый и средний бизнес Свердловской области реструктурировал 2 тыс. кредитов на 21 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. За март-сентябрь 2022 года банки Свердловской области одобрили реструктуризацию 23 тыс. кредитов граждан на общую сумму 10 млрд руб. Малому и среднему бизнесу позволили реструктуризировать 2 тыс. кредитов на 21 млрд руб. Скорректированный портфель составил 1% розничного портфеля и 9% — МСП, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Большинство изменений условий для граждан выполнялось по собственным программам банков. Для предприятий — по закону о кредитных каникулах, действовавшему с марта по сентябрь 2022 года.

В основном свердловчане обращались за реструктуризацией по потребительским кредитам, ипотеке и кредитным картам.

Микрофинансовые организации за указанный период одобрили кредитные каникулы по 224 займам гражданам на 7,5 млн руб. и 249 — бизнесу на сумму 328 млн руб.

«Спрос на реструктуризацию в условиях санкций оказался ниже, чем в период пандемии. Это объясняется тем, что платежеспособность населения по сравнению с началом ковидного кризиса остается на высоком уровне. Кроме того, кризисные явления 2020 года сразу затронули граждан, ситуация же в текущем году развивалась медленнее, а уровень безработицы несколько месяцев остается на исторически низком уровне», — прокомментировал замначальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.09.2022 В Челябинской области предприниматели реструктурировали кредиты на 17,5 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 28.09.2022. В период с марта по август 2022 года банки одобрили 1,8 тыс. заявок от малых и средних ...

29.04.2022 Уральские предприниматели оформили отсрочку кредитных платежей почти на 13 млрд рублей

Представители малого и среднего предпринимательства (МСП), которые работают в регионах УрФО, за март 2022 года оформили ...

29.04.2022 Уральские предприниматели оформили отсрочку кредитных платежей почти на 13 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2022. Представители малого и среднего предпринимательства (МСП), которые работают в регионах ...

28.04.2022 Банки Свердловской области реструктурировали более 4 тыс. кредитов жителей региона

В марте банки Свердловской области удовлетворили 4,3 тыс. требований заемщиков об изменении условий кредитных ...

28.04.2022 Банки Свердловской области реструктурировали более 4 тыс. кредитов жителей региона

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. В марте банки Свердловской области удовлетворили 4,3 тыс. требований заемщиков об ...

Популярные новости
15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит03.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министров21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах02.11.2022Телефонные мошенники оформили на жителя Екатеринбурга кредит в 1,5 млн рублей с помощью украденных персональных данных03.11.2022Энергетики «Россети Урал» направили более 110 млн рублей на обновление электросетевой инфраструктуры в Свердловской области
Архив новостей
Ноябрь 2022 (624)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18