Малый и средний бизнес Свердловской области реструктурировал 2 тыс. кредитов на 21 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. За март-сентябрь 2022 года банки Свердловской области одобрили реструктуризацию 23 тыс. кредитов граждан на общую сумму 10 млрд руб. Малому и среднему бизнесу позволили реструктуризировать 2 тыс. кредитов на 21 млрд руб. Скорректированный портфель составил 1% розничного портфеля и 9% — МСП, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
Большинство изменений условий для граждан выполнялось по собственным программам банков. Для предприятий — по закону о кредитных каникулах, действовавшему с марта по сентябрь 2022 года.
В основном свердловчане обращались за реструктуризацией по потребительским кредитам, ипотеке и кредитным картам.
Микрофинансовые организации за указанный период одобрили кредитные каникулы по 224 займам гражданам на 7,5 млн руб. и 249 — бизнесу на сумму 328 млн руб.
«Спрос на реструктуризацию в условиях санкций оказался ниже, чем в период пандемии. Это объясняется тем, что платежеспособность населения по сравнению с началом ковидного кризиса остается на высоком уровне. Кроме того, кризисные явления 2020 года сразу затронули граждан, ситуация же в текущем году развивалась медленнее, а уровень безработицы несколько месяцев остается на исторически низком уровне», — прокомментировал замначальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин.
УрБК, Челябинск, 28.09.2022. В период с марта по август 2022 года банки одобрили 1,8 тыс. заявок от малых и средних ...29.04.2022 Уральские предприниматели оформили отсрочку кредитных платежей почти на 13 млрд рублей
Представители малого и среднего предпринимательства (МСП), которые работают в регионах УрФО, за март 2022 года оформили ...29.04.2022 Уральские предприниматели оформили отсрочку кредитных платежей почти на 13 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2022. Представители малого и среднего предпринимательства (МСП), которые работают в регионах ...28.04.2022 Банки Свердловской области реструктурировали более 4 тыс. кредитов жителей региона
В марте банки Свердловской области удовлетворили 4,3 тыс. требований заемщиков об изменении условий кредитных ...28.04.2022 Банки Свердловской области реструктурировали более 4 тыс. кредитов жителей региона
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. В марте банки Свердловской области удовлетворили 4,3 тыс. требований заемщиков об ...