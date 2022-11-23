В России прогнозируют сокращение продаж грузовиков на 25% и автобусов — на 10%

УрБК, Москва, 23.11.2022. Эксперты «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) предрекают, что к концу 2022 года на четверть снизится продажа грузовых автомобилей, а автобусов — на 10%, сообщает «Прайм».
Так, по данным аналитиков, предполагается, что произойдет увеличение объема перевозок грузов автомобильным транспортом на 1%. В среднесрочной перспективе, если учитывать темпы роста промышленного производства и ВВП, к 2025 году ожидается рост перевозок грузов автодорожным транспортом на 6,4%.
Прогнозируется в 2022 году и спад пассажирооборота: автобусов — на 7%, городского электрического транспорта — на 3%.
«К 2025 году пассажирооборот автобусов вырастет на 0,3% (к 2021 году), городского электрического транспорта — на 2%», — отмечают эксперты.
Аналитики ГТЛК уточняют, что российский авторынок транспорта нуждается в электронных компонентах для автопрома на фоне остановки поставок комплектующих из ЕС и США, прекращения импорта транспортных средств и удорожания техники в целом. Однако легализация параллельного импорта ограничивает влияние негативных факторов на отрасль.
УрБК, Москва, 27.04.2016. Министерство финансов РФ разрабатывает поправки в законодательство об увеличении ...08.02.2010 Объем перевозок грузов транспортом в Свердловской области сократился на 21,1%
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2010. Объем перевозок грузов транспортом в 2009 году в Свердловской области, по оперативным ...05.05.2009 Пассажирооборот транспорта общего пользования в Свердловской области уменьшился на 20,2%
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2009. В январе — марте 2009 г. объем перевозок грузов крупными и средними организациями ...17.02.2009 В 2008 году в Свердловской области снизился объем перевозок грузов крупных и средних организаций
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2009. В 2008 году в Свердловской области объем перевозок грузов крупных и средних организаций ...03.02.2009 Объем перевозок, осуществленных предприятиями железнодорожного транспорта, в 2008 году сократился на 4,9%
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2009. «Важным индикатором работы промышленности является деятельность транспортных ...