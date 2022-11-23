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23.11.2022

В России прогнозируют сокращение продаж грузовиков на 25% и автобусов — на 10%

УрБК, Москва, 23.11.2022. Эксперты «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) предрекают, что к концу 2022 года на четверть снизится продажа грузовых автомобилей, а автобусов — на 10%, сообщает «Прайм».

Так, по данным аналитиков, предполагается, что произойдет увеличение объема перевозок грузов автомобильным транспортом на 1%. В среднесрочной перспективе, если учитывать темпы роста промышленного производства и ВВП, к 2025 году ожидается рост перевозок грузов автодорожным транспортом на 6,4%.

Прогнозируется в 2022 году и спад пассажирооборота: автобусов — на 7%, городского электрического транспорта — на 3%.

«К 2025 году пассажирооборот автобусов вырастет на 0,3% (к 2021 году), городского электрического транспорта — на 2%», — отмечают эксперты.

Аналитики ГТЛК уточняют, что российский авторынок транспорта нуждается в электронных компонентах для автопрома на фоне остановки поставок комплектующих из ЕС и США, прекращения импорта транспортных средств и удорожания техники в целом. Однако легализация параллельного импорта ограничивает влияние негативных факторов на отрасль.

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