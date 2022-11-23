Свердловчане оплатили 60% начисленной суммы по имущественным налогам

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. Жители Свердловской области оплатили 3 млрд руб. по имущественным налогам в текущем году. Это примерно 60% от суммы начисленных налогов. Крайний срок их оплаты — 1 декабря 2022 года. Об этом сегодня рассказал на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник отдела налогообложения имущества регионального УФНС России Павел Ваняшин.



«Мы наблюдаем тенденцию на протяжении многих лет. Она заключается в том, что большое количество физических лиц оплачивает налоги непосредственно в последние дни. Например, на текущий момент у нас поступления составляют 3 млрд руб. Это около 60% от общей суммы начисленных налогов. Соответственно, нам есть еще с кем работать, с кем разговаривать, напоминать, что срок оплаты истекает уже 1 декабря 2022 года», — рассказал спикер.



Он напомнил, что в течение осени свердловским налогоплательщикам через почту или личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы рассылались соответствующие уведомления об оплате. Они считаются врученными, даже если гражданин не ознакомился с ними.



Кроме того, чтобы помочь населению, 24 ноября в отделениях налоговой службы Свердловской области пройдут дни открытых дверей с 8 до 20 часов. Любой гражданин сможет задать интересующие его вопросы. В том числе можно будет уточнить, почему не пришло уведомление, если такая ситуация произошла.



Вдобавок П. Ваняшин напомнил, что мобилизованным гражданам перенесен срок оплаты имущественных налогов. Для них крайний срок — 28 число третьего месяца после окончания периода мобилизации. Причем в этом случае предусмотрена рассрочка.