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23.11.2022

Свердловчане оплатили 60% начисленной суммы по имущественным налогам

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. Жители Свердловской области оплатили 3 млрд руб. по имущественным налогам в текущем году. Это примерно 60% от суммы начисленных налогов. Крайний срок их оплаты — 1 декабря 2022 года. Об этом сегодня рассказал на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник отдела налогообложения имущества регионального УФНС России Павел Ваняшин.

«Мы наблюдаем тенденцию на протяжении многих лет. Она заключается в том, что большое количество физических лиц оплачивает налоги непосредственно в последние дни. Например, на текущий момент у нас поступления составляют 3 млрд руб. Это около 60% от общей суммы начисленных налогов. Соответственно, нам есть еще с кем работать, с кем разговаривать, напоминать, что срок оплаты истекает уже 1 декабря 2022 года», — рассказал спикер.

Он напомнил, что в течение осени свердловским налогоплательщикам через почту или личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы рассылались соответствующие уведомления об оплате. Они считаются врученными, даже если гражданин не ознакомился с ними.

Кроме того, чтобы помочь населению, 24 ноября в отделениях налоговой службы Свердловской области пройдут дни открытых дверей с 8 до 20 часов. Любой гражданин сможет задать интересующие его вопросы. В том числе можно будет уточнить, почему не пришло уведомление, если такая ситуация произошла.

Вдобавок П. Ваняшин напомнил, что мобилизованным гражданам перенесен срок оплаты имущественных налогов. Для них крайний срок — 28 число третьего месяца после окончания периода мобилизации. Причем в этом случае предусмотрена рассрочка.

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