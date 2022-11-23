Российские банки стали чаще продавать просроченные долги через интернет-площадки

УрБК, Москва, 23.11.2022. По итогам октября 2022 года на российские интернет-площадки было выставлено 33,4 млрд руб. просроченных долгов. Их передают банки по цессионной схеме — просроченная задолженность выкупается у кредитора. Этот показатель имеет максимальное значение с 2021 года и на 66% превышает результат прошлого октября. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на онлайн-платформу Debex.



За январь-октябрь объем выставленных банковских долгов достиг 173,5 млрд руб., что в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Также объем успешных сделок достиг максимальных за два года результатов — 101 млрд руб. за 10 месяцев и 23 млрд руб. в октябре.



В то же время сами долги подешевели. В 2021 году средние цены по месяцам составляли 7-11%, а в 2022 году — 4-8%. Из-за этого в общем объеме сократилась доля успешных сделок: 58% в среднем за прошедшие месяцы 2022 года против 82% в среднем за 2021 год. Отчасти это связано с продажей долгов с длительной просрочкой.