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23.11.2022

Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-сентябре увеличились на 7,5%

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. В январе-сентябре 2022 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Всего было перевезено 139,4 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 1 млрд 744,6 млн пасс. км (плюс 15,6% к уровню января-сентября 2021 года).

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