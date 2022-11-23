Челябинские таможенники передали в социальные учреждения почти 33 тыс. пар обуви

УрБК, Челябинск, 23.11.2022. Сотрудники таможенного поста Челябинска передали 32 тыс. 856 пар обуви в социальные учреждения Челябинской, Свердловской и Тюменской областей. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Так, в феврале 2022 года в результате осмотра задержали грузовик, который перевозил крупную партию обуви из Киргизии. В машине, согласно товаросопроводительным документам, была обнаружена «обувь в ассортименте» из Китая весом 19 т. Общая стоимость продукции составила 146 тыс. 748 долл. США. В качестве получателя значилась коммерческая организация из Екатеринбурга. Впоследствии проверка показала, что указанная фирма не занимается внешнеэкономической деятельностью, а сам предъявленный договор поддельный.
Также в ходе досмотра обнаружили 32 тыс. 856 пар обуви без документов. Не удалось установить ни собственника товара, ни лицо, ответственное за его декларирование.
Совместно с Управлением Роспотребнадзора Челябинской области проверены сертификаты соответствия, обувь признана безопасной для использования по прямому назначению.
Получателями конфискованной обуви станут три организации: Областное государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Геронтологический центр» (Копейск), Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов» (Екатеринбург), Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования «Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья».
Дальнейшим распределением обуви займутся региональные власти.
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