Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., евро вырос на 5 коп.

УрБК, Москва, 23.11.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 ноября 2022 года. Курс долл. США снизился на 8,13 коп., до 60,65 руб., евро вырос на 5,29 коп., до 62,17 руб.
УрБК, Москва, 22.11.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 ноября 2022 года. Курс долл. ...16.11.2022 Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., евро вырос на 47 коп.
УрБК, Москва, 16.11.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 ноября 2022 года. Курс долл. ...11.11.2022 Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро снизился на 24 коп.
УрБК, Москва, 11.11.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 ноября 2022 года. Курс долл. ...08.11.2022 Официальный курс доллара США снизился на 86 коп., евро вырос на 29 коп.
УрБК, Москва, 08.11.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 ноября 2022 года. Курс долл. ...03.11.2022 Официальный курс доллара США вырос на 47 коп., евро снизился на 31 коп.
УрБК, Москва, 03.11.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 ноября 2022 года. Курс долл. ...