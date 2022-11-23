Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., евро вырос на 5 коп.

УрБК, Москва, 23.11.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 ноября 2022 года. Курс долл. США снизился на 8,13 коп., до 60,65 руб., евро вырос на 5,29 коп., до 62,17 руб.